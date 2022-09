De laatste tijd komen 'phishing'-mails en sms'sen steeds vaker voor. U krijgt een bericht dat afkomstig lijkt van een bekende of betrouwbare instantie, zoals uw bank, de fiscus, de overheid, of zelfs een gerechtsdeurwaarder. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders waarschuwt dan ook voor frauduleuze mails of sms-berichten.