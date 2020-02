De terroir van Wallonië is rijk. Het levert een rijkdom aan streekgebonden ingrediënten die de locale 'chefs' tot inspiratie dienen. Uiteraard kennen we met zijn allen de grote trappistenbieren van de regio. Veel ondernemers hebben er hun eigen micro-brouwerij. En naast die zelfgebrouwen godendranken, hebben ze nog veel meer te bieden. Vlakbij het restaurant, tussen het groen, vind je de forelkwekerij. Een kleine kwekerij, die rechtsreeks forel van topkwaliteit levert aan een tiental restaurants in de buurt van Chimay.