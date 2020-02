Wallonië is voor de 'actieve' team building activiteiten een ideale uitvalsbasis. Er is veel ruimte om in de natuur te wandelen, varen en te vliegen. Vlakbij de luchthaven van Luik, kan je de FLY-IN vinden. Een originele manier om je teambuilding of bedrijfsevenement op een grotere hoogtes te brengen!