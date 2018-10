Z-Mobility (9) - 04/10/18

In de transportsector is de concurrentie bikkelhard. Het Oost-Vlaamse Lindd BVBA houdt stand en probeert zich ook te onderscheiden door zijn keuze voor duurzaamheid. De kmo vernieuwde de voorbije jaren haar wagenpark en koos bewust voor CNG-trucks. Rijden op gas is uitgegroeid een waardig alternatief voor benzine en diesel.