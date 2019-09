Iedereen kent de trein-tram-bus combinatie of ebikes en carpooling om files te vermijden. Maar wie kent de kantoorbus? Een echte "Office on Wheels" die je tot aan de voordeur van je bedrijf brengt. Met de kantoorbus zet je verloren tijd om in actieve tijd. Rijtijd - of filetijd zo je wil - wordt werktijd. Ideaal om bijvoorbeeld je inbox al door te nemen.