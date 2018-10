Z-Smart way of working (2): langer werken - 24/10/18

Langer werken is één van de grote uitdagingen van onze huidige samenleving. Maar langer aan de slag blijven, kan niet zonder een goede gezondheid. De Vlaamse overheid heeft daarom een ambitieus strategisch plan ontwikkeld om de Vlaming gezonder te doen leven tegen 2025 en dit plan zet ook in op gezond werken. Het Vlaams instituut Gezond Leven (VIGEZ) biedt samen met partners VOKA en Verso met het project 'Gezond op de werkvloer' subsidies aan ondernemingen die de hulp van een opgeleide coach inroepen. Want medewerkers ondersteunen in hun welzijn en gezondheid maakt uiteraard ook deel uit van Smart Way of Working.