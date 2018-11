Z-Smart way of working (3) - 14/11/18

Vandaag de dag evolueert de markt van co-working spaces sterk. De vraag naar flexibele ruimtes stijgt. Niet enkel grote spelers maar ook lokale initiatieven spelen in op deze toenemende flexibilisering van de vastgoedmarkt in tijd en ruimte. Daarnaast is de gebruiker steeds meer op zoek naar comfort en beleving. Ze willen alle noodzakelijke faciliteiten én een gemakkelijke bereikbaarheid, geen overbodige luxe in deze tijden van algehele stilstand op de wegen. In deze aflevering nemen we u mee naar een pas geopende co-workingspace in het hartje van Antwerpen, nabij het Centraal Station en tonen we u hoe de toekomst van co-working vorm krijgt.