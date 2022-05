De jonge belegger Cédric Proost (auteur van het boek 'Je bent jong en je wilt beleggen' s gaat samen met twee andere jonge beleggers, Aruna Audenaert en Stefanie Huybrechts, wekelijks in op beursvragen waar vooral jongeren vandaag mee zitten. Hoe start je met beleggen? Waarop moet je letten? Wat heb je nodig? Waarin kan je beleggen? Hoe weet je in welke aandelen je best belegt? In deze aflevering: Wat is beleggen? Waarom beleggen?