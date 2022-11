Vlaamse bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid op en investeren hoe langer hoe meer in projecten rond duurzamer ondernemen. Op die manier dragen ze bij aan de oplossing voor maatschappelijke uitdagingen en werken ze aan hun toekomstige groeipad. Voor Brouwerij Haacht is dat geen nieuw gegeven. Het familiebedrijf is al lang overtuigd van de meerwaarde van investeringen in duurzaamheid.