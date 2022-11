De transitie naar een duurzamere economie is een uitdaging, maar biedt tegelijk ook vele opportuniteiten. Deceuninck, een beursgenoteerde multinational met thuisbasis in Hooglede, is daar al jaren van overtuigd. Het produceert systemen en profielen voor kunststof ramen en deuren, gevelbekleding en terrassen. Duurzaamheid staat centraal in de strategie van de onderneming.