Duurzamer ondernemen staat vandaag hoog op de agenda. Stimulansen vanuit het beleid en de opeenvolging van crisissen en kosteninflatie, zetten steeds meer organisaties ertoe aan hun werking en producten te verduurzamen. Voor ION, een projectontwikkelaar en vastgoedinvesteerder met hoofdzetel in Waregem, is de transitie naar duurzaam ondernemen een belangrijke pijler in zijn strategie.