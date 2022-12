Het zijn uitdagende tijden voor bedrijven, maar desondanks blijft bij de meeste ondernemingen de ambitie overeind om te investeren in het verduurzamen van hun activiteiten. Zo ook bij H.Essers, een internationale transport- en logistieke groep die inmiddels actief is in 20 landen met 7.000 medewerkers. Het familiebedrijf houdt vast aan zijn vooropgestelde transitie naar duurzamer ondernemen.