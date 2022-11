Duurzamer ondernemen is vandaag een onderwerp dat elk bedrijf bezighoudt. Door het uitwerken van een duurzaamheidsstrategie en gerichte investeringen kan een organisatie zich beter voorbereiden op de toekomst. Voor Brouwerij Haacht, een familiebedrijf met een historiek die teruggaat tot 1898, is verduurzamen een strategische prioriteit. Alle acties worden gebundeld in het Duurzaamheidskompas van de onderneming.