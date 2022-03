Maatschappelijk verantwoord ondernemen, als bedrijf een duurzame strategie uittekenen en ook de nodige investeringen kunnen doen, dat is waar het over gaat in de reeks Z-Sustainable Finance. Banken en ondernemingen zijn elkaars partner om te kunnen voldoen aan de duurzaamheidsvereisten rond milieu, sociale aspecten en goed bestuur. Pieter Timmermans, CEO van het Verbond van Belgische Ondernemingen en Johan Thijs, voorzitter van de bankenkoepel Febelfin, geven tekst en uitleg.