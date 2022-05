Duurzaam ondernemen is één van de strategische pijlers van Brussels Beer Project, een craft brouwerij die in 2013 ontstond in het centrum van Brussel. Ze lanceert jaarlijks 12 nieuwe bieren, die worden verdeeld in binnen- en buitenland. Om de snelle groei aan te kunnen werd een nieuwe brouwerij opgetrokken in Anderlecht, naar een ontwerp van de architecten Kersten Geers en David Van Severen.