De grafische sector heeft vandaag een vrij klassiek imago maar evolueert naar steeds duurzamere productiemethodes. Het machinepark van de groep Graphius uit Gent is bijvoorbeeld een van de meest performante in Europa. Deze drukkerij levert forse inspanningen om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Alle verwezenlijkingen worden tweejaarlijks in een duurzaamheidsverslag gegoten.