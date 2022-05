Kazidomi is een Belgische webshop, gespecialiseerd in biologische en gezonde producten. Het bedrijf werd in 2016 opgericht en levert intussen in heel Europa vanuit zijn magazijn in Vilvoorde. Duurzaamheid en ESG vormen belangrijke pijlers in de strategie van deze kmo. Het kiest er ook bewust voor divers te rekruteren en kansen te bieden aan mensen met weinig of geen ervaring.