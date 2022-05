Geneesmiddelen mogen pas op de markt komen na langdurige tests, zodat zeker is dat ze geen schadelijke neveneffecten kunnen hebben op de gezondheid. Om die risico's te onderzoeken worden nu voornamelijk dierproeven gebruikt. Vanuit de maatschappij en het beleid wordt het gebruik van die proeven echter steeds meer in vraag gesteld. Daarom maakt VITO werk van alternatieven. Een mooi voorbeeld is het platform voor in vitro inhalatietesten.