Om een duurzame toekomst waar te maken moeten we onze CO2 uitstoot drastisch verlagen. In de bouwsector kan dat bijvoorbeeld door CO2 als binder te gebruiken in innovatieve en duurzame bouwmaterialen. VITO en baksteenproducent Vandersanden onderzoeken die piste. Dergelijke carbon capture and utilisation (CCU) kan ook voor andere sectoren interessant zijn.