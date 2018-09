Z-Water (2): Ook de rioleringssector denkt circulair 11/09/18

Eén van de uitdagingen waar onze maatschappij voor staat, is duurzame ontwikkeling. Circulaire economie, waarbij de materialenkringloop gesloten wordt, is een mooi voorbeeld van een duurzame oplossing. Ook in de rioleringssector maken duurzame concepten opgang, bijvoorbeeld door gebruik te maken van gresbuizen.