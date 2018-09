Z-Water (4): Waterrobuuste inrichting van het openbaar domein - 25/09/18

Waterrobuuste inrichting van het openbaar domein In heel wat Vlaamse gemeenten speelt water een belangrijke rol. De nabijheid van een rivier of een kanaal is vaak van onschatbare waarde voor de economie, maar dat maakt ze wel gevoelig voor overstromingen. Een goed voorbeeld van een waterrobuuste aanpak vinden we in de heraangelegde stationsbuurt van Liedekerke.