Water wordt een schaars goed, dat is een van de gevolgen van de klimaatverandering. Duurzamer omspringen met ons watergebruik en het uitbouwen van een robuust watersysteem zijn daarom een belangrijke opdracht voor de toekomst. Circulair water vormt daarbij een deel van de oplossing. In afgelegen gebieden kan bijvoorbeeld het teveel aan afvalwater gezuiverd worden via een decentrale waterzuiveringsinstallatie.