Duurzaamheid staat in nieuwe bouw- en infrastructuurprojecten hoe langer hoe meer centraal. Ook Groep De Bonte uit Waasmunster zet er fors op in. Dankzij de investering in een modern productieapparaat kon het bedrijf de voorbije jaren producten kwalitatiever maken, met minder impact op het milieu. Een van de recente innovaties zijn duurzame spoorwegdwarsliggers en rioleringsbuizen uit zwavelbeton.