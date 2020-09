Rioolbeheerders in Vlaanderen en Nederland staan op het vlak van de aanleg en het beheer van rioolstelsels voor grote uitdagingen. Eén van die uitdagingen is een goed assetmanagement en daar zet Steinzeug-Keramo, producent van kwalitatieve water- en afvalwatersystemen, sterk op in. De veelzijdigheid van hun gamma biedt een passende oplossing voor eeuwenoude stelsels zoals het hoofdriool in Arnhem.