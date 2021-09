Het is belangrijk dat ons rioolnetwerk steeds in een goede staat verkeert. Gezien de infrastructuur vrij verouderd is, dringen renovaties zich op en hebben we voldoende geschoolde riooltechnici nodig. De provincie Limburg en Vlario zijn nu een nieuwe opleiding gestart. Er wordt hiervoor nauw samengewerkt met de industrie, onder andere met het rioolrenovatiebedrijf Kumpen.