Om de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte in te perken heeft de Europese Unie de Kaderrichtlijn Water opgesteld. Die stelt een uniform waterbeleid uitgetekend waarin duurzaam omspringen met water centraal staat. De nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Bree is een goed voorbeeld van hoe duurzaam waterhergebruik in de praktijk gebeurt.