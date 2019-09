Water wordt alsmaar schaarser. Hergebruik van regenwater en van gezuiverd afvalwater wordt in de toekomst de norm. Aquafin, dat het afvalwater van 84% van de Vlamingen zuivert, ontwikkelde een proefproject in De Kruitfabriek in Vilvoorde om fosfor te recupereren uit urinoirs en zogenaamd grijs te hergebruiken.