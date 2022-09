Warmterecuperatie is één van de mogelijkheden om nieuwe, hernieuwbare energiebronnen aan te boren. Riothermie, het opwaarderen van warmte uit rioolwater tot energie, is nog relatief onbekend maar heeft een groot potentieel. Dat blijkt uit onderzoek van Aquafin. De Groep Sportoase koos alvast voor riothermie als warmtebron voor het nieuwe zwembad De Watermolen in Sint-Niklaas, dat in de zomer van 2024 klaar zal zijn.