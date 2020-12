Eén van de uitdagingen voor beheerders van waterleidingen is het monitoren van de toestand van hun netten. Het opsporen van een lek in een ondergronds of verborgen net, kan problematisch zijn. Innovatieve methodes om lekken te detecteren en nieuwe leidingen te testen bieden daar een oplossing voor, onder meer voor het bedrijf Hydrogaz en Liege Airport.