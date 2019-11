Door de klimaatverandering moeten bedrijven zich voorbereiden op waterschaarste en wateroverlast. De Vlaamse Milieumaatschappij wil hen daarin ondersteunen en stimuleert innovatieve initiatieven rond waterverbruik en klimaatadaptie. Een mooi voorbeeld is het project Water-Land-Schap. In dit project gaat tomatenbedrijf Tomato Masters uit Deinze op zoek naar duurzame oplossingen om hun watertekort in de zomer op te lossen.