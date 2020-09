Water van goede kwaliteit is essentieel voor de wasserijsector. Vandaag is het gebruik van leidingwater duur en ook maatschappelijk moeilijk te verantwoorden. Wasserij Excelsior uit Ninove zet daarom maximaal in op duurzaam waterverbruik. Dit project wordt ondersteund door de Vlaamse Milieumaatschappij en maakt deel uit van een reeks proeftuinprojecten die bedrijven moet inspireren om meer na te denken over hun watergebruik.