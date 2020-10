Grondwater is kostbaar en wordt steeds schaarser. De voorbije jaren werd als gevolg van lange droogteperiodes verscheidene keren een verbod uitgevaardigd om water op te pompen. Ook de industrie is zich bewust van de problematiek. Zo zet Milcobel, de grootste Belgische zuivelcoöperatie, steeds meer in op waterhergebruik. Het zuivelbedrijf besloot in zee te gaan met De Watergroep, die installaties op maat ontwikkelt voor waterhergebruik.