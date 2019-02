VBO Verkiezingsforum "Less is more"

TIEN POLITIEKE KOPSTUKKEN OP VBO-DEBAT 'LESS IS MORE' Less Is More. Met dat thema trekt het VBO naar de beleidsmakers in de aanloop naar de verkiezingen. Iedereen wil altijd meer. Maar soms is minder beter. Veel beter zelfs. Minder openstaande vacatures bijvoorbeeld. Minder lasten op arbeid, minder files, minder administratie, minder stakingen, minder zinloze overheidsuitgaven, minder regels die tewerkstelling remmen ...