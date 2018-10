Z-Notaristips: Blockchain en digitalisering in het notariaat - Notaris Van Hove 05/10/18

Blockchain en digitalisering in het notariaat - Notaris Van Hove Dankzij digitalisering en nieuwe technologieën komt er bij de notaris meer tijd vrij voor advies op maat van de cliënt. Het notariaat, dat een eeuwenoud juridisch beroep is, heeft in de afgelopen twee decennia sterk heeft ingezet op digitalisering. Notariskantoren werken dan ook met de nieuwste technologieën.