Deze nieuwe reeks Z-Mastercooks is een initiatief van de organisatie The Mastercooks of Belgium®, de onbetwiste kroonjuwelen van de Belgische gastronomie. Zij gaan 10 weken lang aan de slag met de beste producten van eigen bodem en stellen de meest vernieuwende hedendaagse gerechten aan u voor. Ontdek ook hoe deze topchefs hun zakelijke visie meegeven aan de jonge generatie beloftevolle koks, of hoe een talentvolle kok eveneens een goede ondernemer kan worden. In deze aflevering: Carl Wens (De Pastorie - Kasterlee) en Tom Vermeiren (Wilford T - Temse)