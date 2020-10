In deze economisch moeilijke coronatijden is er ook goed nieuws. Zeven op de tien van de chemie een farma-bedrijven in ons land doen evenveel of zelfs MEER aanwervingen dan aanvankelijk gepland voor dit jaar. Dat is een opvallende vaststelling uit de jobbarometer van sectorfederatie Essencia. Onze farmabedrijven boomen en hebben nood aan onder meer vaccinmakers voor de productie van Covid-19-vaccins. In de sector zijn momenteel bijna 1000 openstaande vacatures. De toekomst is aan de moleculebouwers, zegt Essenscia.