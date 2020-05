Carbon capture & utilization, het afvangen van CO2 om die daarna te benutten, is een hot topic. Maar nieuw is het niet. Bij het chemiebedrijf INEOS in Zwijndrecht doet een joint-venture tussen het Duitse Messer en IJsfabriek het nu precies tien jaar. In die tijd hebben ze zo naar eigen zeggen 1 miljoen ton CO2 uit de lucht gehaald.