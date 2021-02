Eén op de vijf Belgische bedrijven heeft z'n website nog te weinig beveiligd tegen cyberaanvallen. Zo'n slecht beveiligde site is een lokaas voor hackers, omdat de rest van de IT-infrastructuur misschien even nonchalant beheerd wordt. De waarschuwing en de cijfers komen van dienstenbedrijf BDO. Met overheidssites is het nog erger gesteld: daar blijkt bijna 1 op de 3 onvoldoende opgewassen tegen cyberaanvallen.