Het aandeel Air France-KLM is vanochtend op de beurs flink hoger geopend. Afgelopen weekend heeft de luchtvaartmaatschappij maar liefst 11 miljard euro kunnen lospeuteren van de Franse en de Nederlandse regering. Ook voor Lufthansa is een miljardenoperatie in de maak. De problemen bij de Europese luchtvaartreuzen kondigen een grondige hertekening van de luchtvaartsector aan ná deze crisis.