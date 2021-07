De extreme overstromingen in ons land hebben nu al 20 dodelijke slachtoffers gemaakt en nog zo'n twintig anderen zijn vermist. Opvallend is ook omvang van het rampgebied: liefst 112 gemeenten zijn geraakt en duizenden inwoners moesten evacueren. Dat hebben de federale en regionale regeringen bekend gemaakt op een gezamenlijke persconferentie. De overheid zal opnieuw financieel moeten bijspringen, want niet alle schade is verzekerd.