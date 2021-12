De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO roept de regering De Croo op dringend werk te maken van de beloofde administratieve vereenvoudiging. In het regeerakkoord van meer dan een jaar geleden is afgesproken om de administratieve lasten met 30% te doen dalen. Dat zou het ondernemersschap stimuleren. Maar daar is het bij gebleven. De Hoge Raad heeft nu zelf 128 concrete maatregelen opgelijst.