Jeneverstokerij Fryns bestaat al 135 jaar en viert dat met een soort doorstart, mét vers bloed. Céleste Fryns wordt de 5e generatie jeneverstokers in de familie en de eerste vrouw. Ze wil jenever opnieuw hip maken bij de jeugd én in het buitenland. Ondermeer dankzij een niet-alcoholisch alternatief . De Limburgse investeringsmaatschappij LRM stapt mee in het verhaal en financiert de ambitieuze groeiplannen.