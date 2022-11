De vakbonden bij Engie Electrabel dreigen ermee in alle vestigingen van het bedrijf stakingsacties te voeren tegen een grote ontslagronde bij de klantendienst. Vijftien personeelsleden zijn daar op staande voet ontslagen na onregelmatigheden met vaste energiecontracten. Volgens de vakbonden is die beslissing veel te driest en is het misbruik vooral het gevolg van slecht management.