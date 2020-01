In België komen er 150 banen bij in de ruimtevaartsector. Dat is te horen op de twaalfde Europese Ruimtevaartconferentie in Brussel. De extra werkgelegenheid is te danken aan de nieuwe programma's van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

