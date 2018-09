150 miljard moet onze toekomst verzekeren

Tegen 2030 moet maar liefst 150 miljard geïnvesteerd worden in onder meer energie, mobiliteit, onderwijs en digitale transitie. Dat staat in het Investeringspact van de regering Michel. Een expertengroep heeft vandaag de krijtlijnen uitgetekend. Maar daamee is nog geen euro uitgegeven.