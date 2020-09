1000 maal 1000, dat is een opmerkelijke actie van 180 professoren aan Vlaamse universiteiten. Ze roepen hun collega's op om elk 1000 euro te storten in de strijd tegen kinderarmoede. Want die stijgt al decennialang in Vlaanderen, en de coronacrisis heeft de situatie nog verergerd. De actie is ook een signaal voor het beleid, om aandacht te hebben voor de sociale ongelijkheid bij de relance van onze economie.