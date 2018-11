1ste van 5 stakingsdag bij de post

De staking in de postsorteercentra is zo goed als unaniem opgevolgd. Dat zeggen de vakbonden. Die zijn begonnen aan een vijdaagse staking bij Bpost, in telkens een andere afdeling van 't bedrijf. De actie is gericht tegen 't personeelsgebrek en de te hoge werkdruk.