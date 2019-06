De catastrofale brand in de Londense Grenfell-woontoren van 2017 krijgt een stevig juridisch staartje. In de Verenigde Staten nog wel, omdat 3 betrokken bedrijven Amerikaanse roots hebben. Advocaten hebben een groepsvordering neergelegd bij de rechtbank van Philadelphia. Naar eigen zeggen vertegenwoordigen ze 69 van de 72 dodelijke slachtoffers en 177 gewonden met blijvende letsels. Hun rechtsvordering is 420 bladzijden dik.