2020 was een opmerkelijk jaar voor de e-commerce. In ons land is het aantal webshops met liefst 70% gegroeid. Allemaal samen draaiden de Belgische webshops vorig jaar een omzet van 8,8 miljard euro. De cijfers komen van de jaarlijkse "e-commerce barometer" en zijn gebaseerd op de transactiegegevens van betaalproviders.