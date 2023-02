In Brussel hebben 24 fiscale ambtenaren de eed afgelegd als Officier van Gerechtelijke Politie. Daardoor hebben ze voortaan ook politiebevoegdheden. Ze zullen worden ingezet in de strijd tegen ernstige fiscale fraude in multidisciplinaire onderzoeksteams met collega's van de politie. De belastingambtenaren mogen ondermeer mee verhoren afnemen, deelnemen aan huiszoekingen en telefoontaps. Het is bijna veertig jaar geleden dat ze nog mochten deelnemen aan een strafonderzoek.